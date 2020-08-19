هيئة الرقابة على الصادرات: برنامج سابر السعودي يسرع إجراءات تسجيل شهادات المطابقة إلكترونيا

كتبت –شيماء حفظي:

عقد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لقاءاً موسعاً بالمقر الرئيسي للهيئة بمطار القاهرة مع ممثلي مجتمع الأعمال لاطلاعهم على فوائد تسجيل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كأحد جهات استخراج شهادات المطابقة فى مجال المنتجات النسيجية والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية فى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ( نظام سابر السعودى).

وشارك في الاجتماع مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديرى الجلود والمنتجات الجلدية ومحمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من المديرين التنفيذيين للغرف ورؤساء مجالس إدارة عدد كبير من الشركات فى مجال صناعة وتصدير المنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة وصناعة الجلود.

وقال جابر إن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين بهدف اطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها الهيئة بهدف التيسير على مجتمع الأعمال وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن اللقاء استعرض دور الهيئة في تيسير حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية للأسواق العالمية بالإضافة إلى إمكانيات المعامل التى تتميز بها الهيئة وذلك فى ظل التطوير الذي تشهده خلال الفترة الحالية تنفيذاً ًلتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بحوكمة المنافذ الحدودية.

كما تم استعراض أهمية تسجيل الهيئة بالمنصة الإلكترونية لبرنامج "سابر" والتي تتيح كافة المعلومات عن البرنامج والبيانات حول النطاقات الجغرافية الدولية لجهات تقويم المطابقة المقبولة دولياً لديها كما تتيح أيضاً بيانات باللوائح الفنية المعتمدة بالبرنامج حالياً موضحاً بها ارقام وأسماء المواصفات القياسية السعودية ومتطلباتها.

وأشار جابر إلى أن المنصة تسهم فى تسريع إجراءات تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة للمنتجات الاستهلاكية إلكترونيا سواء المستوردة أو المصنعة محلياً وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية للمنتجات الاستهلاكية بالجمارك السعودية إلى جانب رفع مستوى المنتجات الآمنة والحد من المنتجات غير المطابقة للوائح والمواصفات.

ولفت إلى أن الهيئة تعد من أوائل الجهات الحكومية التي تقوم بالتسجيل في منصة سابر الإلكترونية كجهة تقييم مطابقة في مجال المنتجات النسيجية والجلود، مشيراً الى ان الهيئة تتواجد في كافة الموانئ المصرية (بحرية – جوية - برية) وهو ما يسهم في سرعة استخراج شهادات المطابقة ونتائج التحليل، كما تتميز الهيئة بالأسعار التنافسية بالمقارنة بالشركات الخاصة العاملة في هذا المجال.

وقد أشاد الحضور بالدور الكبير الذى تلعبه الهيئة فى حماية المستهلك المصرى وكذلك دعم المصدرين بكافة الإمكانيات المتاحة لدى الهيئة من بيانات التجارة الخارجية ومعامل ذات اعتماد دولي بما يسهم في تيسير إجراءات التصدير ومن ثم زيادة معدلات الصادرات للأسواق الخارجية.