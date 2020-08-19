4 منها عربية.. ما هي أكبر 10 صناديق سيادية في العالم؟ (إنفوجرافيك تفاعلي)

كتبت- ياسمين سليم:

خسر صندوق الثروة السيادي النرويجي، 21 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بسبب فيروس كورونا، لكنه لا يزال يتربع على عرش أكبر الصناديق السيادية في العالم.

ويحتل صندوق التقاعد الحكومي العالمي، وهو الاسم الرسمي له، المركز الأول في قائمة أكبر الصناديق السيادية حول العالم، بقيمة تبلغ 1.037 تريليون دولار.

ويمتلك الصندوق النرويجي حصصًا في حوالي 9200 شركة على مستوى العالم، ويمتلك 1.5% من جميع الأسهم المدرجة. كما أنه يستثمر في السندات والعقارات.

والصناديق السيادية عبارة عن محفظة تؤسسها الدول أو الهيئات الحكومية لإدارة ثروتها وفوائضها المالية في استثمارات متنوعة مثل البورصة والسندات والعقارات والمشروعات الكبرى.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي قائمة أكبر 10 صناديق سيادية في العالم والتي تضم 4 صناديق عربية هي صندوق أبوظبي والكويت والسعودية ودبي.

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أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يخسر 21 مليار دولار بسبب كورونا