بالم هيلز توافق على إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية

كتبت –شيماء حفظي:

قالت شركة بالم هيلز للتعمير، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن الجمعية العامة غير العادية لها وافقت على إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية وشطب شهادات الإيداع الدولية من بورصة لندن للأوراق المالية، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الأربعاء.

وكان مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، وافق في يونيو الماضي، على شطب شهادات الإيداع الدولية من بورصة لندن للأوراق المالية وإنهاء برنامج شهادات الإيداع الدولية.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، صافي ربح خلال الفترة بقيمة 84.59 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 154.97 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتعمل شركة بالم هيلز ضمن قطاع العقارات مع التركيز على التطوير العقاري، وتم إنشاء مقرها في مصر في يناير 2005، وتطور بالم هيلز نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي.