عمران يبحث مستقبل الاستثمارات السعودية بالأنشطة الخاضعة للرقابة المالية

كتب- مصطفى عيد:

بحث محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ونائبه خالد النشار، مع أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، مستقبل استثمارات القطاع الخاص السعودي وسبل تعزيزها وسبل تيسير تدفقها في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية الذي تشرف عليه الهيئة.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء، تطرق الاجتماع لمناقشة الآثار الاقتصادية التي تشهدها البلدان الشقيقان والمنطقة العربية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

واستعرض الجانبان حجم مساهمات الاستثمار السعودي في الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتم تبادل الآراء والمقترحات والمعلومات حيال مستقبل الاستثمارات بين الجانبين المصري والسعودي.

كما تناول اللقاء التشريعات التي تم إقرارها بالأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، والتي شهدت صدور تعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم الذي يساهم في تعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى قانون التمويل الاستهلاكي الذي يهدف لزيادة القوة الشرائية للمواطنين.

وتضمنت أيضا هذه التشريعات قانون الإيداع والقيد المركزي بما يسمح بإنشاء شركات تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية وأخرى للعقود الآجلة، وأيضا التعديلات الجاري إصدارها على قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المتناهية الصغر.

وقال السفير السعودي إن دور مصر الرائد والمحوري في المنطقة، وحجم الفرص الاستثمارية الواعدة بها وتميزها، والدور الذي تلعبه الحكومة وخاصة في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات الحافظة تعد أسسا محورية لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للبلد الشقيق.

واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على وضع آلية لمتابعة استثمار القطاع الخاص السعودي في الأنشطة المالية غير المصرفية منذ لحظة دخولها للبلاد وبدء توظيفها، والعمل على تطويرها.

وسطر السفير السعودي كلمة في سجل الزيارات بالهيئة أشاد فيها بزيارته لمقر الهيئة والاطلاع على إنجازاتها، وأبدى سعادته بالتعرف على طبيعة التعاون المثمر والبناء بين هيئة الرقابة المالية في مصر ونظيرتها السعودية في ضوء التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين.

كما أهدى محمد عمران درع الهيئة التذكاري للسفير السعودي والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء أنور بن حصوصه الملحق التجارى للسفارة، ومجدي محفوظ المستشار القانوني للسفارة.