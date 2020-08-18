عودة للارتفاع.. توقعات بصعود تاريخي لأسعار الذهب في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا مرة أخرى بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء، بعد تراجع كبير خلال الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بارتفاع سعر المعدن عالميا.

وقال تجار تحدثوا لمصراوي، إن ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلي جاء تأثرًا بالسعر العالمي مع عودة المستثمرين العالميين لشراء كميات من المعدن الأصفر كملاذ آمن لهم مع استمرار جائحة كورونا.

ويتوقع التجار أن يستمر الذهب في الصعود ليصل سعر جرام 21 إلى ألف جنيه، مع استمرار صعود المعدن عالميًا.

وقفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم، بنحو 25 جنيهًا دفعة واحدة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بنحو 888 جنيهًا.

وسعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 761 جنيهًا، وجرام عيار 24 إلى نحو 1015 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 7104 جنيهات.

لماذا ارتفعت أسعار الذهب؟

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب في مصر شهدت قفزة كبيرة خلال تعاملات اليوم، بعد انخفاضات خلال الأسبوع الماضي.

وكانت أسعار الذهب العالمية تعرضت للانخفاض خلال الأسبوع الماضي بسبب جني الأرباح بعد عمليات الشراء الكثيرة خلال الفترة الماضي، إضافة إلى إعلان روسيا عن أول لقاح كورونا.

وأرجع نجيب، عودة ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى إلى عودة المستثمرين إلى شراء كميات من الذهب بالبورصات العالمية.

وهو ما أكده ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية في شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، وقال اتجاه المستثمرين يتجهون لشراء كميات من الذهب مرة أخرى بالبورصات العالمية، وذلك مع استمرار جائحة كورونا.

وبحسب فرج، صعدت أوقية الذهب بنحو 60 دولارًا خلال تعاملات اليوم، لتسجل 2008 دولارات مقابل 1950 دولارًا، أمس.

ويتوقع التجار استمرار ارتفاع سعر الذهب بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة.

ويتوقع فرج، ارتفاع سعر الجرام من عيار 21 إلى ألف جنيه بالأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف التجار، أن السوق المحلي يعاني ضعف من الإقبال على الشراء كلما زاد سعر الذهب بالأسواق.

جني الأرباح ولقاح روسيا السبب وراء أكبر تراجع لأسعار الذهب في 7 سنوات