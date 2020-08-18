بنك التنمية الصناعية يخطط لبيع أصول بـ 1.5 مليار جنيه لإغلاق الخسائر

كتبت- منال المصري:

قال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، في تصريحات لمصراوي، إن البنك يخطط لبيع أصول بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال الفترة القادمة، لاستكمال إغلاق الخسائر المرحلة للبنك وتعظيم أرباحه.

وأشار فهمي، إلى أن البنك انتهى من إغلاق خسائر مرحلة بأكثر من مليار جنيه خلال 4 سنوات.

كما تراجعت الخسائر المرحلة من 1.650 مليار جنيه في 2016 إلى 630 مليون جنيه بنهاية الشهر الماضي بنسبة تراجع 64%، بحسب فهمي.

وكانت أزمة الخسائر المرحلة ظهرت بعد دمج بنك التنمية الصناعية والعمال المصري في بنك واحد قبل 15 عاما تقريبا التي كانت تعد من أكبر التحديات التي تواجههم.

وأضاف فهمي أن إغلاق الخسائر المرحلة تمت من خلال أرباح البنك المحققة على مدار 4 سنوات التي تجاوزت 1.5 مليار جنيه لأول مرة في تاريخ البنك بالإضافة إلى تسديد 800 مليون جنيه ضرائب للدولة.

وحقق إجمالي المركز المالي للبنك معدل نمو بنسبة 46% في نهاية يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليرتفع من 20.4 مليار جنيه في يوليو 2019 إلى 29.8 مليار جنيه في يوليو الماضي 2020 بزيادة 9.4 مليار جنيه .

وسجلت إجمالي محفظة الائتمان (القروض) معدل نمو بنسبة 34% لتقفز إلى 14.9 مليار جنيه في يوليو 2020 مقارنة 11.1 مليار جنيه من نفس الفترة بالعام الماضي بزيادة تجاوزت 3.8 مليار جنيه.

وإجمالي محفظة ودائع البنك سجلت ما يقرب من 20 مليار جنيه في نهاية يوليو 2020 مقارنة 15.335 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق له بنسبة نمو 30%.

وقفز صافي الأرباح قبل خصم الضرائب إلى 338 مليون جنيه في نهاية الشهر الماضي مقارنة 301 مليون جنيه من نفس الفترة بالعام السابق بنسبة نمو 12% .

كما سجل صافي الدخل من العائد 477 مليون جنيه في نهاية يوليو الماضي مقارنة 401 مليون جنيه من نفس الفترة من العام السابق له بنسبة نمو 19%.