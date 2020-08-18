مسؤول بـ "إل جي": نستحوذ على 27% من مبيعات التليفزيونات الذكية في مصر

كتب- علاء حجاج:

كشف محمد الجداوي مدير التسويق في شركة إل جي مصر للإلكترونيات، عن استحواذ الشركة على حصة سوقية تتراوح نسبتها بين 26 و27% من مبيعات أجهزة التليفزيونات الذكية بمصر.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الشركة اليوم الثلاثاء عبر تكنولوجيا الفيديو كونفراس.

وقال الجداوي إن أكثر شاشات "إل جي" مبيعا بالسوق المحلية هي شاشات "ألترا إتش دي" والتى تستحوذ الشركة على حصة سوقية منها تقدر بـ 37% مقابل 100% لشاشات الـ "OLED".

وأضاف أن تأثير تداعيات فيروس كورونا على مبيعات الشركة في مصر كان طفيفا مقارنة بالأسواق الأخرى، واتجهت الشركة للتركيز على القنوات التسويقية "أون لاين" عبر شبكة الإنترنت حرصا منها على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لحماية المستهلكين من مخاطر الإصابة بالعدوى.

وأوضح الجداوي أن "إل جي" تنتج حاليا كافة أحجام شاشات التليفزيونات الذكية في مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، كما تمتلك أيضا خطا لإنتاج الغسالات الأوتوماتيك ذات التحميل العلوي، وتعتزم التوسع في إنتاج أجهزة منزلية أخرى خلال المرحلة المقبلة منها الثلاجات، ولكن دون تحديد توقيت بعينه لتنفيذ هذا التوسع.

وقال محمد سمير، مهندس بالشركة، إن شاشات "الألترا إتش دي" الجديدة خلال العام الحالي مزودة بمعالجات متقدمة لضمان جودة نقاء الصوت، منوها بأن مصنع الشركة في العاشر من رمضان يقوم بالتصدير لأغلب دول منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن إل جي تقوم بتصنيع شاشات الـ "OLED" لصالح شركات عالمية أخرى منها سوني، وباناسونيك، وبيكو، وهيتاشي.