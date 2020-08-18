"إل جي" تنشئ أكاديمية للتدريب على صيانة التكييفات في مصر

كتب- علاء حجاج:

انتهت شركة إل جي مصر للإلكترونيات من إنشاء أكاديمية لتدريب العمالة الفنية على صيانة أجهزة التكييفات بالسوق المحلية.



وقال محمد الجداوي مدير التسويق بالشركة، خلال مائدة مستديرة عقدتها الشركة، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفراس، إن الشركة تنتظر انحسار وباء كورونا للإعلان عن افتتاح الأكاديمية الجديدة رسميا، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة للتركيز على تطوير مهارات العمالة الفنية المتخصصة.



وأضاف الجداوي أن شركة إل جي تسعي للمشاركة بقوة في مبادرة الحكومة لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي والمعروفة باسم "ما يغلاش عليك"، مبينا أن الشركة تعمل طوال العام على طرح عروض وخصومات مميزة لعملائها.



على صعيد آخر، كشف الجداوي عن اعتزام الشركة إطلاق مشروع ضخم للتعليم عن بعد خلال العام المقبل لم يحدد هويته، مضيفا أن إل جي لعبت دورا كبيرا خلال المرحلة الماضية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية منها توريد شاشات تليفزيونات ذكية لصالح المتحف المصري الكبير، وجامعة الجلالة.