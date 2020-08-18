ميرفت حطبة: مشروع تطوير قصر مينا هاوس لم يتأثر بتداعيات كورونا

كتبت – شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن مشروعات التطوير التي تنفذها الشركات التابعة لها لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات أزمة كورونا ونقص التمويلات.

وأضافت حطبة، أن هناك عدد من المشروعات يتم تمويلها بقروض حصلت عليها بالفعل، ومشروعات أخرى تتم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، لكن ما تأثر هو الخطط الاستثمارية الممولة ذاتيا في الشركات.

"مشروع تطوير المينا هاوس مستمر لأنه حصل مسبقا على قرض للمشروع، أما مشروع فندق سفير ذهب يتم من خلال التمويل الذاتي لكن الشركة كانت مجنبة استثماراته قبل ذلك، ومشروع المعمورة يتم بالشراكة" بحسب ميرفت حطبة.

وأشارت حطبة، إلى أن الشركة تتفاوض مع البنك الأهلي للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه لتلبي احتياجات الشركات التابعة وتمويل استثماراتها.

وتعاني الشركات التابعة للقابضة، نتيجة تداعيات أزمة كورونا، وتوقف السياحة والطيران، منذ مارس الماضي.

وتشير المؤشرات المالية للعام المالي الماضي، إلى تراجع صافي الربح بنسبة 56% ليسجل نحو 350 مليون جنيه، بحسب ما قالته ميرفت حطبة لمصراوي سابقا.

وكانت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، حققت أرباحا إجمالية بقيمة 795.3 مليون جنيه، خلال العام المالي قبل الماضي، بإجمالي إيرادات 3.2 مليار جنيه، بحسب ما قالته حطبة سابقا لمصراوي.

وانتهت السنة المالية الماضية في يونيو الماضي.

ويتبع الشركة القابضة 7 شركات، هي الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "ايجوث"، شركة مصر للفنادق، وشركة مصر للسياحة، وشركة الصوت والضوء والتنمية السياحية، وشركة المعمورة للإسكان والتنمية السياحية، و شركة بيوت الأزياء الراقية (هانو- بنزايون)، و شركة صيدناوي وبيع المصنوعات.