قفزة في أسعار الذهب في مصر.. والجرام يصعد 25 جنيها
كتبت- شيرين صلاح:
قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد الجرام بنحو 25 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.
وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 888 جنيهًا مقابل 863 جنيهًا، أمس.
وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 761 جنيهًا، وجرام عيار 24 إلى نحو 1.015 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 7104 جنيهات.
وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.97% لتسجل 2004 دولارات للأوقية، حيث زادت الأوقية بنحو 19.2 دولارا، مقارنة بمستوياتها خلال جلسة تعاملات أمس، في تمام الساعة 12:19 دقيقة ظهرا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
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