نيفين جامع تشارك في مراسم تكليف أول أمين عام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية

القاهرة- مصراوي:

شاركت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- بمراسم التكليف الرسمي وتسليم المقر الجديد لأمين عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "AFCEFTA"، والتي عقدت بالمقر الجديد للأمانة بالعاصمة الغانية أكرا، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان، انتخب رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي وامكيلي ميني من دولة جنوب أفريقيا كأول أمين عام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "AFCEFTA" ولمدة أربع سنوات، وذلك خلال اجتماعات القمة الافريقية العادية الـ 33 للاتحاد الأفريقي والتي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال شهر فبراير الماضي.

وشارك في الفعاليات نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، وموسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ووامكيلي ميني السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وشيرلي بوتشيوى وزير الشئون الخارجية والتكامل الإقليمي الغاني، وآلان كريماتن وزير التجارة والصناعة الغاني.

وقالت الوزيرة إن هذا الحدث يأتي في إطار جهود الدول الأفريقية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تعكس إصرار دول القارة الجماعي على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي القاري المشترك لتحقيق أجندة 2063 "أفريقيا التي نريدها".

وأضافت الوزيرة أن الاتفاقية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي القاري وتحقيق التنمية المستدامة بدول القارة السمراء.

وأشارت إلى أهمية تفعيل العمل الأفريقي المشترك لتحقيق التكامل التجاري والاستفادة من الموارد الطبيعية الأفريقية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة الأفريقية ودمج الأسواق الأفريقية بمنظومة التجارة العالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بدول القارة.

وأكد المشاركون في مراسم التكليف أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تعكس إرادة والتزاما سياسيا من جانب الزعماء الأفارقة بإنشاء سوق متكامل يضم كافة دول القارة السمراء والذي يسهم فى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري القاري.

وأوضحوا أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية من خلال تدشين اتفاقية تجارية شاملة تغطي مجالات التجارة في السلع والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة وتعميق تكامل الأسواق الأفريقية.

وأشاروا إلى أن هذه الاتفاقية تهدف أيضا إلى زيادة حجم التجارة بين الدول الأفريقية الحالية من بين 10 و13% إلى 25% أو أكثر خلال العقد القادم، بالإضافة الى تسريع وتيرة التنمية الصناعية لأفريقيا من خلال تعبئة الموارد المالية وغير المالية وتعزيز الأداء الصناعي للقارة.

وأكد المشاركون أهمية تكاتف الدول الأفريقية لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على الاقتصاديات الأفريقية، وتوفير المستلزمات الطبية المصنعة أفريقيا لكافة دول القارة، إلى جانب إنشاء محاور جديدة لتنمية وتطوير منظومة نقل البضائع والأفراد بين مختلف دول القارة الأفريقية.

وكانت مصر استضافت اجتماعات منتدى التفاوض الرابع عشر الخاص بمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "AFCFTA"، واجتماع كبار المسئولين السابع، واجتماع وزراء التجارة الأفارقة خلال شهر ديسمبر 2018.

وشهدت الاجتماعات وقتها أجواء إيجابية متميزة، وأسفرت عن التوصل إلى توافق حول عدد كبير من الموضوعات التفاوضية العالقة، وخاصة فيما يتعلق بآليات تحرير التجارة في السلع في القارة الأفريقية، وتم وضع نتائج الاجتماعات في إطار حزمة تكاملية تحت مسمى "حزمة القاهرة"، وفقا للبيان.

كما شهدت الاجتماعات حضورا قويا من كافة الدول الأفريقية بوجود حوالي 30 وزيراً من وزراء التجارة الأفارقة، ومفوض التجارة بالاتحاد الأفريقي، ورؤساء التجمعات الإقليمية الأفريقية.

وأسفرت اجتماعات القاهرة عن التوصل إلى توافق حول مسائل شديدة الصعوبة كانت محل خلاف بين الدول الأعضاء لمدة تزيد عن عامين من التفاوض، حيث تضمنت الموضوعات التي تم التوصل فيها إلى توافق من كافة الوفود المشاركة تحديد آليات تحرير التجارة في السلع والخدمات بين الدول الأفريقية، بما يساهم في فتح هذه الأسواق أمام صادرات الدول الأعضاء.

كما تم الاتفاق على الآلية والتوقيتات التي سيتم فيها هذا التحرير، والتي تهدف إلى التعجيل بعملية التحرير كخطوة أساسية للتكامل الأفريقي وصولا لإقامة سوق أفريقية موحدة، وفقا للبيان.