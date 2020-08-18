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بلتون القابضة تحصل على تراخيص لتشغيل 3 شركات جديدة

11:34 ص الثلاثاء 18 أغسطس 2020
بلتون القابضة تحصل على تراخيص لتشغيل 3 شركات جديدة

شركة بلتون المالية القابضة

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة بلتون المالية القابضة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، إنها حصلت على ترخيص النشاط لثلاث شركات تابعة.

وأوضحت أن هذه الشركات هي بلتون لرأس المال المخاطر، وشركة بلتون للتأجير التمويلي، وشركة بلتون للتمويل الاستهلاكي (بل كاش).

وقالت إن هذا يأتي فى ظل استراتيجية الشركة للتوسع فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

وبلتون، شركة تابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وتعمل في مجال الاستثمار والخدمات المالية وإدارة الأصول وأبحاث السوق.

وتراجعت خسائر الشركة، خلال النصف الأول من 2020، بنسبة 69.5% لتبلغ 20.52 مليون جنيه خلال مقابل خسائر بلغت 67.43 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 130.29 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات قدرها 109.8 مليون جنيه في النصف المقارن من 2019.

شركة بلتون المالية البورصة

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