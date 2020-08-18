مدينة نصر للإسكان تتلقى عرضا من مستثمر استراتيجي للاستحواذ على "النصر للمرافق"

كتبت - شيماء حفظي:

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها تلقت عرضا مبدئيا للاستحواذ على شركة النصر للمرافق والتركيبات.

وأوضحت الشركة، أنها تلقت أمس عرضا مبدئيا من مستثمر استراتيجي لشراء 100% من أسهم شركة النصر للمرافق والتركيبات- شركة مقاولات- والمملوكة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 98.4%، دون الإفصاح عن اسم الجهة صاحبة عرض الشراء.

وقال البيان، إن قيمة العرض حوالي 30 مليون جنيه مصري مقابل استثمارات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في رأس مال الشركة التابعة بالإضافة إلى رصيد المديونية المستحق لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير لدى الشركة التابعة.

يذكر أنه تم تسجيل اضمحلال بكامل تكلفة هذه الاستثمارات في القوائم المالية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير حتى 30 يونيو 2020.

وتجري إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير مباحثات مع المستثمر المتقدم للشراء، ومن المنتظر أن تتخذ شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير قرارا بهذا الشأن في اجتماع مجلس إدارة الشركة القادم يوم الأحد 23 أغسطس 2020.

وكان مجلس إدارة شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير” وافق في مارس الماضي، على بدء إجراءات الفحص النافي للجهالة لشركة “النصر للمرافق والتركيبات” التابعة، من قبل أحد المستثمرين الذي تقدم بعرض غير ملزم لشراء إجمالي أسهم الشركة.

وكانت شركة “مدينة نصر” أعلنت في وقت سابق عن نيتها في فصل تبعية شركتين، موضحة أنها تعتزم البدء في إجراءات فصل تبعية شركة “النصر للمرافق والتركيبات” و”النصر للأعمال المدنية” عن الشركة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.

وقالت مدينة نصر حينها، إن اتخاذ الإجراءات اللازمة تأتي شريطة الحصول على كافة الموافقات اللازمة من قبل إدارة القيد بالبورصة المصرية وإعداد كافة المستندات.