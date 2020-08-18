أسعار النفط تنخفض بفعل التزام أوبك+ بتخفيضات الإنتاج

القاهرة- وكالات:

حافظت أسعار النفط على معظم مكاسب ليل الاثنين، رغم تراجعها اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن قالت مجموعة أوبك+ إن الأعضاء التزموا التزاما شبه تام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها لدعم الأسعار وسط تراجع في الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 18 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 45.19 دولار للبرميل، بعد أن صعد 1.3% أمس الاثنين.

وهبط الخام الأمريكي 26 سنتا أو 0.6% ليسجل 42.63 دولار للبرميل، عقب صعود بنسبة 2.1% في الجلسة السابقة.

بلغت نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج أوبك+ حوالي 97% في يوليو الماضي، حسبما قاله مصدران في التحالف لرويترز.

وقلص منتجو النفط الإنتاج تقليصا غير مسبوق لخفض المخزونات العالمية، في ظل انهيار الطلب جراء الجائحة.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها إلى 7.7 مليون برميل يوميا من 9.7 مليون برميل يوميا، أغسطس الجاري.

وبدأت أسعار النفط ترتفع في الأشهر الأخيرة، مما حدا بي.إتش.بي بيلتون الأسترالية للتعدين وإنتاج النفط إلى إبداء نبرة متفائلة عندما أعلنت أرباحها اليوم الثلاثاء.

وقالت بي.إتش.بي نرى أن معظم المخاطر الكبيرة في سوق النفط الحاضرة قد انقضت.

وأضافت الأسعار قد تواصل الصعود بعد تعافيها في الآونة الأخيرة، إذا استمر تحسن حركة النقل عالميا.

"لكنها حذرت أيضا من أن وتيرة المكاسب قد تكون متواضعة في ضوء الرياح المعاكسة التي تثيرها عودة الإمدادات"