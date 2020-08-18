الذهب العالمي يقفز 1% ويصعد فوق 2000 دولار مع تراجع العملة الأمريكية
القاهرة- وكالات:
ارتفعت أسعار الذهب 1% لتتجاوز حاجز الألفي دولار، اليوم الثلاثاء، في ظل تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، وتركيز المتعاملين على محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والمقرر صدوره هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.
وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7% إلى 1999.26 دولار للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق ذروة أسبوع عند 2007.19 دولار.
وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 2007.60 دولار.
وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى إس.إم.سي كومتريد، "هشاشة بيئة العملة والأرقام الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة يحجبان جاذبية الذهب كملاذ آمن".
وزاد سعر الفضة 2.1% إلى 27.97 دولار للأوقية، وتقدم البلاتين 1.5% مسجلا 963.29 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.4% إلى 2190.20 دولار للأوقية.
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