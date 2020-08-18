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تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:41 ص الثلاثاء 18 أغسطس 2020
تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 18 و21 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري جنيهين، اليوم، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و75 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو الجمبرى ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه بين 30 جنيها و100 جنيه، بحسب بيانات موقع العبور.

أسعار الأسماك الأسماك سوق العبور

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