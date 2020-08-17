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التضامن: تجهيز 160 طن مواد إغاثية للمتضررين في لبنان

02:09 م الإثنين 17 أغسطس 2020
التضامن: تجهيز 160 طن مواد إغاثية للمتضررين في لبنان

نيفين القباج وزيرة التضامن

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تجهيز 160 طنًا من المواد الإغاثية الطبية والغذائية والمعقمات ومستلزمات النظافة الشخصية وملابس ومفروشات حتى الآن لمتضرري حادث تفجير مرفأ بيروت.

وأضافت القباج، أن ذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء في لبنان بعد حادث تفجير المرفأ، وإِشراف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات المعنية بحشد جهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت القباج، أن أول الشحنات وصلت بيروت هذا الأسبوع وسيتم إرسال باقي الشحنات تباعا لدعم الأشقاء في لبنان وسيستمر الدعم حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.

ني?ين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لبنان المواد الإغاثية الطبية

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