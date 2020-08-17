راية للمطاعم تطلق "الفرن اللبناني" في مصر باستثمارات ٢٥ مليون جنيه

كتب- علاء حجاج:

أعلنت راية للمطاعم الشركة المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية والتابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية عن توقيع اتفاقية امتياز تجاري (فرانشايز) في السوق المصرية مع العلامة التجارية اللبنانية الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات الفرن اللبناني The Lebanese bakery.

وبحسب بيان من شركة راية للمطاعم اليوم الاثنين فإن الفرن اللبناني يعد واحدًا من أشهر المخابز اللبنانية والتي انطلقت أول فروعه في عام 2016 والمقرر له أن يفتتح فرعه الأول في القاهرة خلال شهر سبتمبر المقبل لتقديم الطعام اللبناني التقليدي.

ووفقًا للبيان يقام الفرع الجديد بالقاهرة على مساحة تقديرية 360 متر مربع مقسمة لمساحات للجلوس داخل المطعم وخارجه ومقامه على طابقين وتتسع لـ 75 ضيفًا.

وقال كريم خليفة، الرئيس التنفيذي لقطاع المطاعم لدى راية القابضة، إن استثمارات الشركة ستقترب من 25 مليون جنيه مصري في 6 فروع للعلامة التجارية الفرن اللبناني في مصر، حيث يعد فرع القاهرة هو الخامس على مستوى العالم والأول في مصر.

وأضاف أنه سيتم تجهيز المطعم على أعلى مستوى من التجهيزات من أفضل أنواع المًعجنات اللبنانية سريعة التحضير والمزودة بفرن متخصص يمثل العلامة التجارية للفرن اللبناني.