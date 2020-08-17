الملا يقترح تأسيس شركة مشتركة لتسهيل تنفيذ مشروعات البترول في العراق

كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا، وزير البترول، مع أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال البترول والغاز، وسبل توسع شركات قطاع البترول المصري في المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لأنشطة البترول والغاز بجمهورية العراق.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، أكد الوزير، خلال اللقاء، استعداد قطاع البترول المصري لتعزيز تواجد شركاته في العراق الفترة المقبلة بمختلف أنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات وخاصة أن شركات إنشاء المشروعات البترولية والصيانة تتمتع بسجل عمل ناجح وممتد وخبرة كبيرة في العمل داخل العراق.

وأشار الملا إلى إمكانية تأسيس شركة مصرية عراقية مشتركة في مجال تنفيذ المشروعات لسرعة تسهيل دخول الشركات المصرية للعمل في مشروعات البترول والغاز بالعراق.

كما أكد الملا، خلال اللقاء، الاستمرار في سريان اتفاق توريد الخام العراقي لمصر بكمية 12 مليون برميل لمدة 6 أشهر والذي يتم تجديده بانتظام.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على نقل الخبرات المصرية إلى الجانب العراقي في مجال صناعة تكرير البترول وتشغيل مصافي التكرير من خلال تدريب الكوادر العراقية تلبية لاحتياجات الجانب العراقي للحصول على الدعم الفني والتأهيل اللازم في هذه الصناعة الحيوية وتطويرها بالشكل الأمثل.

ونقل الملا، خلال اللقاء، التحية لنظيره العراقي إحسان عبد الجبار متمنيا له التوفيق في منصبه بعد تكليفه بمسؤولية حقيبة النفط مؤخرا، مؤكدا التنسيق الدائم والتشاور المستمر بين قطاعي البترول والغاز في البلدين من أجل تعزيز التعاون المشترك.

وقال السفير العراقي بمصر إن حكومة بلاده حريصة على دعم العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مصر في ظل الدعم الكامل للقيادة السياسية في كلا البلدين.

وأكد السفير أهمية الاستعانة بالخبرات المصرية المتميزة وخاصة في مجال الطاقة، وأن ما حققته مصر من نجاح وتميز وما تمتلكه من خبرات متراكمة سيفيد العراق في تلك المرحلة المهمة التي تشهد التحول نحو الاستثمار والتنمية والتعمير.

وأوضح الدليمي أن العراق يسعى لتواجد الشركات المصرية بصورة قوية ولا سيما الشركات المنفذة لمشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز والربط الكهربائي.