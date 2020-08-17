البترول: تسرب سولار على الدائري بسبب حادث تصادم بين سيارتي نقل
كتب- مصطفى عيد:
قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن سيارة نقل سولار تابعة لمقاول نقل قطاع خاص أثناء سيرها على الطريق الدائري تصادم تنك حمولتها بسيارة نقل محملة بالزلط مما أدى إلى تسرب السولار على الطريق.
وبحسب المصدر، قامت الأجهزة المعنية بتأمين موقع التصادم والعمل على إزالة السولار المنسكب لعودة الطريق لحالته الطبيعية وانتظام حركة المرور.
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