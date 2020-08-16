رئيس شركة إيبيكو يبحث مع وزير القوى العاملة تقديم الرعاية للعاملين

كتبت - شيماء حفظي :

استقبل الدكتور أحمد كيلاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو ) ، وزير القوى العاملة محمد سعفان لبحث سبل التعاون وطلب الدعم الفني من الوزارة بشأن تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالشركة.

وأكد " كيلاني " على جهود الوزارة في استقرار مناخ الإنتاج برعايتها لحقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية.

ودعا كيلاني الوزير لوضع حجر الأساس لافتتاح مصنع جديد تابع للشركة بمدينة العاشر من رمضان خلال الفترة القادمة.

ورحب الوزير بالتعاون مع الشركة مؤكداً حرص الوزارة على رعاية ومتابعة حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال ، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأوضح الوزير استعداد الوزارة لعقد العديد من ندوات التوعية للعاملين بالشركة لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتوعيتهم بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ، مما يسهم في استقرار العملية الإنتاجية داخل الشركة .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة يعمل بها 5200 عامل منهم 40% عاملات ، مؤكداً أن الشركة تقوم بعمل تدريب وتدرج مهني لبعض الطلاب مقابل مزايا مادية وعينية.