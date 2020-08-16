أرباح راميدا تقفز بنسبة 109% خلال النصف الأول من العام الجاري

كتبت- دينا خالد:

قفزت أرباح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية "راميدا"، بنسبة 108.8% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 43.8 مليون مقابل 21 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وبحسب القوائم المالية المجمعة التي أرسلتها الشركة للبورصة اليوم، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 437.46 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 384.3 مليون جنيه إيرادات خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع عمرو مرسي، العضو المنتدب لشركة راميدا، الأداء القوي للشركة يعكس بوضوح مدى تنوع ومرونة محفظة منتجاتها، واستحواذها على 3 عقاقير دوائية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف مرسي، أن شركته استحوذت على عقار دوائي ينتمي للعقاقير السيترودية، المضادة للالتهابات، والذي صنف ضمن أكثر 10 منتحات مبيعا في الشركة خلال النصف الأول من العام.

وأشار مرسي، إلى أن شركته قامت بتزويد الأسواق المحلية والإقليمية، بالعقاقير المضادة للفيروسات لمكافحة فيروس كورونا.

وقال محمود فايق رئيس القطاع المالي بشركة "راميدا"، إن الشركة شهدت ظروفًا سوقية صعبة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، بسبب تداعيات فيروس كورونا، حيث انخفضت المبيعات المحلية في السوق المصري بنسبة 4% على أساس سنوي.

وتابع فايق، أن الشركة استطاعت تنمية إيراداتها مرة أخرى بنسبة 14% خلال النصف الأول، من خلال تحسين باقة منتجاتها، لتضم المستحضرات الدوائية المتميزة بهامش ربح مرتفع.