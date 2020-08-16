مشتريات محلية وأجنبية تصعد بالبورصة 1.6% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.61%، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إلى مستوى 11120 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.74%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.78%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 28.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 15.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 43.6 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.2% مع نهاية تعاملات أمس الخميس الماضي إلى مستوى 10944 نقطة.
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