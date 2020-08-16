رايز أب تنهي أول فعالياتها من البيت بمشاركة ألفي شخص من 30 دولة

رايز أب من البيت - عندك عزيمة

انتهت فعاليات قمة رايز أب أمس والذي عقدت لأول مرة من البيت، وهو أول ملتقى رقمي لرواد الأعمال لمواجهة كورونا، وذلك بحضور ٢٠٠٠ مشارك من ٣٠ دولة، و٢٦٩ شركة ناشئة و٤٧ مستثمراً و١٠٥ متحدثين.

وقال بيان من رايز أب إن قمة رايز أب ناقشت على مدار الأيام الثلاثة الماضية موضوعات مختلفة تدور حول بناء العزيمة في عالم ريادة الأعمال.

وقال عبد الحميد شرارة رئيس مجلس إدارة رايز أب، إن الملتقى شهادة على الابتكار الذي يظهر في الأوقات العصيبة بعد أن وضعت جائحة فيروس كورونا جميع الأعمال في اختبار صعب.

وأضاف "فخور بفريق رايز أب لقيامهم بضمان تحول سلس من الفعاليات المقامة على أرض الواقع إلى الفعاليات الافتراضية التي سمحت لمئات الشركات الناشئة بالتواصل مع العملاء والمستثمرين والخبراء العالميين".

وأشار شرارة إلى أنه في المعرض الافتراضي للشركات الناشئة Startup Expo، قام العارضون بتصميم أجنحتهم الافتراضية وتفاعلوا بشكل مباشر مع العملاء والمستثمرين المحتملين.

كما أتاح قسم (ساعات عمل الشركات الناشئة Startup Office Hours) للمشاركين أن يقوموا بحجز جلسات استشارية مع خبراء الصناعة.

كذلك أتاح قسم "دوائر التعارف Networking Circles" للمشاركين أن يتعرفوا ويتفاعلون مع بعضهم البعض، وأن يشاركوا الأفكار والموارد عن كيفية تخطي التحديات العملية الحالية".

وقال البيان إن شركة اتصالات مصر أعلنت خلال الملتقى عن تعاونها مع رايز أب لدعم رواد الأعمال عبر سلسلة مستمرة من الفعاليات الإلكترونية (Webinars) التي أطلقتها الشركة خلال رايز أب من البيت.

وأعلنت CEQUENS، وهي شركة مصرية رائدة في تقديم خدمات منصات الاتصالات بالطلب (CPaaS)، والشريك الرسمي للاتصالات لرايز أب، عن اعتزامها توفير واتساب بيزنس على نطاق عالمي، حيث ستقوم الشركات بالاتصال والتفاعل مع ٢ مليار عميل حول العالم، ليرفعوا من مستوى اتصالاتهم ونمو أعمالهم.

وأطلقت الشركة منصة دردشة CEQUENS، حيث يمكن للأعمال الوصول إلى العملاء والتفاعل معهم على تطبيق الرسائل المفضل لديهم، بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة، فيسبوك Messenger، وواتساب بيزنس، وApple Chat، وGoogle Chat.

وخلال الملتقى عرضت عدد من الشركات الناشئة تجاربها في التعامل مع جائحة كورونا، فعلى سبيل المثال استعرض عمر جبر - رئيس مجلس إدارة Instabug - تجربتهم كشركة برامج إلكترونية تقدم تقارير عن الأخطاء والأعطال المفاجئة خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال: "لقد كانا عامين جيدين بالنسبة لنا، مع نسبة نمو تخطت ١٢٠٪ في العوائد المسجلة العام الماضي. يعمل برنامجنا الإلكتروني حالياً على ٢,٥ مليار جهاز، و٢٥,٠٠٠ شركة تستخدم Instabug، والذي يساعدهم على إصلاح ٧٠٠ مليون عطل في تطبيقاتهم.

وأعلن محمود إبراهيم، رئيس مجلس إدارة هومزمارت Homzmart، أن شركته شهدت زيادة بمقدار ٣٠ ضعفاً في متوسط عدد المستخدمين شهرياً خلال الفترة من يناير إلى يوليو ٢٠٢٠، ونمواً بمعدل ١٣ ضعفاً في المبيعات.

وقال "لم نكتف بزيادة مبيعاتنا فحسب، ولكن أيضاً تمكن البائعون المسجلون من زيادة عوائدهم بمتوسط ٤٠٪ منذ انضمامهم للمنصة حتى اليوم".

أما حاتم سلام، شريك ورئيس قطاع النمو في almentor.net، وحمدي تباع، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة Abwaab، فقد ناقشا تطور مجال تكنولوجيا التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيف قام بدعم النظام التعليمي خلال الجائحة.

وأوضح سلام كيف قامت التكنولوجيا بتغيير المشهد التعليمي في مصر، وذلك بإتاحة التعليم بشكل أكثر مرونة لراحة مختلف المستخدمين من عدة شرائح ديموغرافية، إلى جانب تحديث المحتوى التعليمي على الإنترنت.

وقال سلام: "خلال الأشهر الستة الماضية، تضاعف عدد حاضرين الدورات الموجودة على منصتنا، حيث تم حضور ٤٢,٠٠٠ دورة للتطوير المهني على الإنترنت، و٥٠٠,٠٠٠ دورة حضرها طلاب المدارس الثانوية، حيث تمكنوا من الدراسة والاستعداد لاختباراتهم النهائية من راحة منزلهم. كان هذا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية برعاية البنك الأهلي المصري".