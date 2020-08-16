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توفيق لمصراوي: توفير قرض بـ 540 مليون يورو للقابضة للغزل قبل نهاية الشهر الجاري

01:18 م الأحد 16 أغسطس 2020
توفيق لمصراوي: توفير قرض بـ 540 مليون يورو للقابضة للغزل قبل نهاية الشهر الجاري

هشام توفيق

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المتوقع أن تحصل الشركة القابضة للغزل والنسيج، على قرض بقيمة 540 مليون يورو، قبل نهاية الشهر الجاري، لتمويل مشروع التطوير.

وأضاف توفيق، أنه يتم حاليا تنفيذ الإجراءات الأخيرة مع البنك المركزي والبنوك الدولية المشاركة في التمويل، وسيتم الحصول على القرض قريبا، والمتوقع له قبل نهاية الشهر الجاري.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال على خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه، والتي تهدف إلى تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليار جنيه، إلى أرباح لا تقل عن 3 مليارات جنيه سنويا.

وكان مجلس النواب وافق على ضمان وزارة المالية، للشركة القابضة للغزل والنسيج، لاقتراض نحو 540 مليون يورو، لاستيراد الماكينات الجديدة ضمن عملية التطوير، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وقال الوزير، لمصراوي، سابقا، إنه سيتم اقتراض المبلغ من بنكين إيطالي وسويسري، لتمويل عملية شراء الماكينات الجديدة.

وتعاقدت وزارة قطاع الأعمال العام، على توريد معدات جديدة لشركات الغزل والنسيج، من شركات عالمية (ألمانية وسويسرية وايطالية) ضمن خطة تطوير القطاع.

وقال الوزير، إن أعمال خطة التطوير تسير بشكل متوازي، حيث يتم تحديث البنية التحتية للمصانع المقرر تجهيزها بالمعدات الجديدة.

وتواجه شركات الغزل والنسيج، تحديات كثيرة تتعلق بخسائرها المتراكمة، وتوفير سيولة التطوير، وتمكنت مؤخرا من التوصل لاتفاق مع وزارتي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي لسداد مديونيات تاريخية.

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الشركة القابضة للغزل والنسيج تمويل مشروع التطوير

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