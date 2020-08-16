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أرباح النساجون الشرقيون تتراجع بنسبة 42.3% خلال النصف الأول من 2020

12:33 م الأحد 16 أغسطس 2020
أرباح النساجون الشرقيون تتراجع بنسبة 42.3% خلال النصف الأول من 2020

شركة النساجون الشرقيون

كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت صافي أرباح شركة النساجون الشرقيون للسجاد خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 266.3 مليون جنيه مقابل 461.8 مليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 42.3%.
وبحسب تقرير لمجلس إدارة الشركة أرسلته للبورصة اليوم الأحد عن نتائج أعمالها، حققت الشركة مبيعات بلغت 4.079 مليار جنيه مقابل 5.236 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 22.1%.
ووفقا لبيان الشركة، فإن مصروفات الشركة الإدارية والعمومية زادت إلى 169 مليون جنيه مقابل 156 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري.
والنساجون الشرقيون، إحدى أكبر مصنعي السجاد في العالم، وتعمل في سوق المفروشات الأرضية ما يزيد عن 30 سنة، وتمتلك النساجون الشرقيون مصانع في كل من أمريكا والصين، وتبيع منتجاتها لأكثر من 130 دولة.

شركة النساجون الشرقيون السجاد أرباح النساجون الشرقيون

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