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تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

12:23 م الأحد 16 أغسطس 2020
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 860 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 737 جنيهًا، وجرام عيار 24 إلى نحو 983 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6880 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

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