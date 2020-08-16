أوبر تطلق خدمة "أوبر كونكت" لتوصيل الطلبات في مصر لأول مرة بالشرق الأوسط

قالت شركة أوبر في بيان اليوم الأحد إنها أطلقت خدمة أوبر كونكت في مصر، لتوصيل الطلبات، والتي يمكن للمستخدمين من خلالها إرسال الطرود وطلب توصيلها عبر التطبيق.

وتعد مصر أول دولة تشهد انطلاق هذه الخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقب انطلاقها في أكثر من ٢٥ مدينة في أستراليا، والمكسيك، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب البيان.

وقالت أوبر إن إطلاق هذه الخدمة في مصر يأتي في إطار تعهد الشركة العالمي بـ "نقل ما يهم" لدعم من يختار المكوث في المنزل خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

تنطلق أوبر كونكت بخدمتين لتوصيل الطلبات: الأولى حيث يمكن للمستخدم إرسال واستقبال الطرود من وإلى المعارف والأصدقاء، والثانية هي خدمة تسوق، حيث يمكن للسائقين استلام الطلبات نيابةً عن المستخدمين من المتاجر القريبة وتوصيلها إليهم، بحسب البيان.

يتم توصيل طلبات أوبر كونكت في ذات اليوم باستخدام منتج أوبر سكوتر حيث أنها خدمة تحت الطلب. وبإمكان سائقو أوبر سكوتر الآن اختيار توصيل الطلبات إلى جانب تلقي طلبات الركاب للتنقل، بحسب البيان.

وقال أحمد خليل، المدير العام لشركة أوبر في مصر: "تم تصميم أوبر كونكت لتسهيل مهام الراسلين اليومية ولدعم السائقين عبر توفير المزيد من فرص زيادة الدخل".

وأضاف: "يعد إطلاق أوبر كونكت خطوة جديدة نحو الحفاظ على سلامة مجتمعنا، وهو ما نعمل على تحقيقه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد"

يمكن الوصول إلى أوبر كونكت كأحد المنتجات داخل تطبيق أوبر عبر هذه الخطوات:

1. افتح التطبيق وفي خانة "موقع بدء الرحلة"، ضع الموقع الذي سوف يستلم منه السائق الطرد.

2. في خانة "الوجهة"، ضع موقع تسليم الطرد.

3. اختر "كونكت" من اختيارات المركبات للطلب.

4. ما أن يصل السائق، أغلق الطرد بإحكام وقم بوضعه في حقيبة الظهر الخاصة به.

5. شارك الرحلة مع المستلم كي يتتبع الطرد ويلتقي بالسائق ويستلم الطرد عند وصوله.

يجب أن يكون وزن الطرد أقل من ١٠ كجم، أو بقيمة أقل من ألف جنيه مصري، وأن يتأكد الراسل من إغلاقه بإحكام لضمان عملية توصيل ناجحة.

يمكن للمرسلين أن يطلبوا من السائقين قضاء بعض المهام البسيطة نيابةً عنهم عبر أوبر كونكت مثل شراء البقالة، واستلام الملابس من المغسلة، أو غيرها. ولطلب هذه الخدمة، يجب على المرسل:

1. التواصل مع المتجر أولاً لضمان أن الطلب جاهز للاستلام.

2. فتح تطبيق أوبر ووضع المتجر كجهة الاستلام.

3. ضع وجهة التوصيل.

4. اختر "كونكت" من اختيارات المركبات للطلب.

5. ما أن يصل السائق إلى المتجر المطلوب، سوف يستلم الطلب ويقوم بتوصيله للوجهة.

6. يجب على المرسل أن يسدد ثمن المشتريات لمقدم خدمة التوصيل نقداً عند الاستلام، ويمكن تسديد رسوم التوصيل سواء نقداً أو بالبطاقة الائتمانية.

7. يجب ألا تزيد القيمة الإجمالية للمشتريات على 500 جنيه مصري.