الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يلتقي العضو المنتدب لشركة سيمنس

كتب- مصطفى عيد:

عقد محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً مع عماد غالي، العضو المنتدب لشركة سيمنس تكنولوچيز، ورئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة.

وقال بيان من الهيئة اليوم السبت إن خلال اللقاء تم الاتفاق على تفعيل قنوات الاتصال مع مجتمع الأعمال الألماني بصفة مستمرة، وذلك عن طريق ترتيب لقاء شهري مع ممثلي الشركات الألمانية بمقر هيئة الاستثمار، لبحث سبل التعاون في جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر.

وقال عبد الوهاب في البيان إننا مهتمون بالتعاون مع الجانب الألماني في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي لها مساهمة فاعلة في الاقتصاد الألماني بجانب دعمنا للشركات الألمانية الكبرى المستثمرة في مصر، أو التي لديها رغبة في الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عبد الوهاب أن الهيئة ستعقد اجتماعا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع الغرفة العربية الألمانية خلال شهر سبتمبر القادم، بمشاركة ما يقرب من 120 شركة ألمانية لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، وعرض مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

كما تناول اللقاء استعراض أهم الإجراءات الميسرة التي قامت بها هيئة الاستثمار لمتابعة سير عمل الشركات، ودور تلك الإجراءات في تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب في مصر من خلال خدمات التأسيس والتوقيع الإلكتروني وعقد الجمعيات العامة للشركات من خلال وسائل الاتصال المرئية.

وتعد شركة سيمنس من كبرى الشركات التي تعمل في العديد من المجالات مثل الطاقة والميكنة والترقيم الإلكتروني، والمعدات الطبية.

ونفذت في مصر 3 محطات توليد كهرباء بطاقة 14.4 جيجاوات بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات يورو، فضلا عن إنشاء مركز تدريب فني ومهني وورشة خدمات وصيانة على مساحة 40 ألف متر مربع في منطقة العين السخنة.