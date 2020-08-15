الطماطم عند 1.75 جنيه للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.75 و3.75 جنيه والبطاطس بين 2 جنيه و3.5 جنيه، والبصل بين 2.75 جنيه و 4 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

البصل بين 2.75 جنيه و 4 جنيهات.

الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 0.75 جنيه و2.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه.

البامية بين 15 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 3 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 14 و28 جنيها.

المانجو الهندي بين 9 جنيهات و14 جنيها.

المانجو الزبدية بين 8 جنيهات و12 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.