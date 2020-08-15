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أسعار الذهب العالمية تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس بنهاية التعاملات

10:06 ص السبت 15 أغسطس 2020
أسعار الذهب العالمية تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس بنهاية التعاملات

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

تراجع سعر الذهب العالمي بنهاية تعاملات أمس ليسجل أسوأ أداء أسبوعي من مارس الماضي.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج سجل الذهب خسارة أسبوعية بلغت 6% بنهاية الأسبوع لتصل الأوقية إلى1945.1 دولار مقابل 2072 دولارًا كانت قد وصلت لها في وقت لاحق.

وانحسر الإقبال على المعدن النفيس نتيجة قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعثر حزمة تمويل أمريكية لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

كما لم يلق الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا دعما من بيانات اقتصادية ضعيفة من كل حدب وصوب، بما في ذلك بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، في حين انحسرت الآمال في حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية المرتبطة بفيروس كورونا بعد أن بدأت عطلة للكونجرس.

ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب الذي ربح أكثر من 28 بالمئة منذ بداية العام.

واليوم وغدًا عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

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