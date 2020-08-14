هشام توفيق: خسائر مصر للألومنيوم تؤثر سلبا على تمويل مشروع التوسعات

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن نتائج الأعمال السلبية لشركة مصر للألومنيوم تؤثر بشكل سلبي على مشروع التوسعات الذي تسعى له الشركة، لكن ذلك سيظهر في مرحلة الحصول على التمويل.

"لما نوصل لمرحلة البنوك، سنرى تأثيرا سلبيا لتحول الشركة للخسارة، لأنه عند طلب تمويلات يكون الاعتماد بشكل كبير على قوة المركز المالي للشركة، طبعا سيكون هناك تأثير" بحسب الوزير.

وتسعى الوزارة للحصول على تمويل خارجي لمشروع تحديث خلايا الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم بطاقة 250 ألف طن سنويا، بتكلفة تصل إلى 13 مليار جنيه.

وكانت الشركة طرحت مناقصة بين المكاتب الاستشارية العالمية لتحديد المواصفات الفنية المطلوبة للمشروع ودراسة جدوى كاملة وإعداد مستندات الطرح لاختيار مقاول عام للمشروع، وتلقت 3 عروض، لكنها لم تعلن اختيارها بعد.

وتبحث الشركة عن شريك لإدارة خط الإنتاج السابع بالمصنع، في إطار خططها لزيادة إنتاجها من الألومنيوم الأولي بمقدار 250 ألف طن سنويا (على مرحلتين) بتكنولوجيا التيار العالي الحديثة (side by side) .

وتنفذ الشركة، مشروع توسعات على مساحة حوالي 80 فدانًا لرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 570 ألف طن سنويًا، من خلال خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام "Side by Side"، بحسب بيان سابق من وزارة قطاع الأعمال العام.

وبحسب بيانات الشركة، تحولت مصر للألومنيوم للخسارة في أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، بخسائر بقيمة 1.02 مليار جنيه مقابل 716 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة ستسعى للحصول على التمويل بالظروف الحالية إذا لم تتحسن نتائج الشركة، أو سننتظر لتحسن الأداء.