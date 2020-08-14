البصل والكوسة.. زيادة أسعار 6 أصناف من الخضروات والفاكهة بسوق العبور بأسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسعار 5 أصناف أخرى اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وزاد سعر البصل ليتراوح اليوم الجمعة بين 2.75 جنيه و 4 جنيهات، بزيادة بين 25 و 50 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، كما ارتفع الفلفل الحامي جنيها، والخيار البلدي 50 قرشا.

وتراجع سعر كيلو جنيهين، ليتراوح اليوم بين 15 و17 جنيها، كما تراجع سعر كيلو البطاطس ليتراوح بين 2 جنيه و3.5 جنيه، بتراجع جنيه، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البصل بين 2.75 جنيه و 4 جنيهات، بزيادة بين 25 و 50 قرشا.

الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 12 و 18 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 0.75 جنيه و2.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5جنيه و 4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه،بزيادة 50 قرشا.

البامية بين 15 و17 جنيها، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و 6 جنيهات، بتراجع بين جنيه وجنيهين.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيه.

الكانتلوب بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 3 و7 جنيهات، بتراجع بين جنيه و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 14 و28 جنيها.

المانجو الهندي بين 9 جنيهات و14 جنيها.

المانجو الزبدية بين 8 جنيهات و12 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.