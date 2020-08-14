تراجع البوري.. أسعار السمك بسوق العبور خلال أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

انخفض سعر السمك البوري في سوق العبور خلال الأسبوع الماضي، فيما استقرت أسعار السمك البلطي اليوم الجمعة، عند مستويات الجمعة الماضي.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري، جنيهين ليتراوح اليوم بين 40 و 46 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات الأسبوع ليتراوح اليوم الجمعة بين 20 و24 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها.

وتراجه سعر كيلو الكابوريا بنحو 10 جنيهات لتصل اليوم الجمعة، إلى بين 30 و120 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 60 و 75 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.