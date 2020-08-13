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وزارة المالية تعلن صرف مرتبات الموظفين بداية من يوم 23 أغسطس

11:49 م الخميس 13 أغسطس 2020
وزارة المالية تعلن صرف مرتبات الموظفين بداية من يوم 23 أغسطس

وزارة المالية

كتب- عبدالقادر رمضان:

قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر أغسطس بداية من يوم 23 المقبل، على أن يتم صرف المرتبات على 3 أيام بحسب الجهات والوزارات الحكومية المختلفة وفقا للجداول التي ينشرها مصراوي في هذا التقرير.

ويأتي قرار وزارة المالية بصرف المرتبات على عدة أيام للحد من الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وبحسب قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط فإنه من المقرر صرف مرتبات سبتمبر اعتبارًا من يوم 22 سبتمبر.

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وزارة المالية صرف مرتبات الموظفين مرتبات شهر أغسطس

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