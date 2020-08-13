وزارة المالية تعلن صرف مرتبات الموظفين بداية من يوم 23 أغسطس

كتب- عبدالقادر رمضان:

قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر أغسطس بداية من يوم 23 المقبل، على أن يتم صرف المرتبات على 3 أيام بحسب الجهات والوزارات الحكومية المختلفة وفقا للجداول التي ينشرها مصراوي في هذا التقرير.

ويأتي قرار وزارة المالية بصرف المرتبات على عدة أيام للحد من الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وبحسب قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط فإنه من المقرر صرف مرتبات سبتمبر اعتبارًا من يوم 22 سبتمبر.