التضامن: 65 ألف جنيه تعويضًا للمتوفى في حادث البحيرة

كتبت- ياسمين سليم:

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 65 ألف جنيه للمتوفي في حادث انقلاب معدية ناحية قرية دمشلي بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، والذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص حتى الآن فيما يجري حاليا انتشال باقي الضحايا.

وقال بيان من الوزارة اليوم الخميس إن القرار جاء بناءً على توجيهات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقالت القباج في البيان إن الحادث ينطبق عليه تعريف النكبة العامة والوارد بالقرار الوزاري رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٢، وكذلك القرار الوزاري رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٩، بشأن قواعد وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية، لذلك سيتم صرف مبلغ 50 ألف جنيه لكل حالة وفاة من بند الإغاثة الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت القباج أنه سيتم صرف 10 آلاف جنيه لكل حالة وفاة رب أسرة و5 آلاف لكل وفاة لفرد من الأسرة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالبحيرة كمساعدة فورية لحين الانتهاء من إجراءات استخراج المستندات لصرف المساعدة المقررة بالقرار الوزاري، بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه من مؤسسة ساويرس للتنمية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بإجراء الأبحاث الاجتماعية للأسر المتضررة لدراسة مدى إمكانية استفادتها من برامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وفق محددات وشروط الاستحقاق.