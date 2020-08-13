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مصر للفنادق تقترض 57 مليون جنيه من البنك الأهلي لمواجهة "تداعيات كورونا"

04:31 م الخميس 13 أغسطس 2020
مصر للفنادق تقترض 57 مليون جنيه من البنك الأهلي لمواجهة "تداعيات كورونا"

البنك الأهلي المصري

كتبت - شيماء حفظي:

قالت شركة مصر للفنادق، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن البنك الأهلي وافق على قرض للشركة بقيمة 57 مليون جنيه، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس، بأنه تمت الموافقة على التسهيل الائتماني من البنك الأهلي والموجه للرواتب والأجور والالتزامات القائمة بسبب جائحة كورونا.

وتواجه الشركات السياحية الحكومية، أزمة بسبب توقف حركة الطيران والسياحة، ضمن تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وتتفاوض القابضة للسيساحة، مع البنك الأهلي لاقتراض 1.5 مليار جنيه، لمساعدة الشركات التابعة على تخطي تداعيات أزمة كورونا.

وقالت رئيسة الشركة القابضة، ميرفت حطبة، لمصراوي سابقا، إن القرض الذي تحاول القابضة الحصول عليه سيكون من أجل تمويل التزامات الشركات ورواتب العاملين، إضافة إلى دراسة تمويل تطوير بعض الفنادق التي كانت تطورها الشركات ذاتيا.

ويتبع الشركة القابضة 7 شركات، تعمل في مجال الفندقة والسياحة، تحقق جميعها أرباحا على مدى سنوات، بينما تمكنت شركة الصوت والضوء من التحول للربح العام الماضي.

البنك الأهلي فيروس كورونا شركة مصر للفنادق

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