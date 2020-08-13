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أسعار الذهب ترتفع عالميا مع انخفاض الدولار

11:16 ص الخميس 13 أغسطس 2020
أسعار الذهب ترتفع عالميا مع انخفاض الدولار

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

صعدت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، بفضل انخفاض الدولار، ليسجل المزيد من الصعود أعلى من مستوى 1900 دولار المهم بعد تراجع كبير في وقت سابق من الأسبوع عن أعلى مستوياته على الإطلاق، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1929.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما نزل عن مستوى 1900 دولار للأوقية في معاملات متقلبة. وسجلت الأسعار ارتفاعا قياسيا بلغ 2072.50 دولار للأوقية يوم الجمعة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1938.90 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مقابل بقية العملات مما يجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 0.8% إلى 25.76 دولار للأوقية.

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