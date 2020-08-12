رئيسا هيئة الاستثمار و"العربية للتصنيع" يبحثان تشجيع الصناعة الوطنية

كتب- مصطفى عيد:

بحث الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أوجه التعاون لدعم الاستثمار في مجال التصنيع وتشجيع الصناعات الوطنية في عدة مجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

وبحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الأربعاء، يأتي التعاون في دعم الاستثمار بين الجانبين من خلال تيسير الإجراءات الخاصة بتوطين وتطوير الصناعة المصرية ورفع كفاءة الإنتاج، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها.

وأكد رئيسا الهيئتين أهمية تنسيق الجهود لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الشركات العالمية على توطين صناعة منتجاتها في مصر، وذلك بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر وتغطية احتياجات السوق المحلي بالإضافة إلى التصدير للخارج.

وأشار محمد عبد الوهاب إلى البُعد الاستراتيجي لتطوير الصناعة المحلية مما يساهم في إحلال المنتجات المحلية محل بعض الواردات المصرية من الخارج.

وأوضح أهمية التنسيق المشترك مع الهيئة العربية للتصنيع في عمليات التفاوض مع المستثمرين الراغبين في فتح أسواق جديدة لهم في مصر، والعمل على إنجاز كافة الموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروعات.

كما تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تكون مهمتها متابعة المشروعات المشتركة قيد التنفيذ، وكذا ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الهيئة العربية للتصنيع في أهم الأسواق الدولية.

وعلى هامش اللقاء شهد رؤساء الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجال تصنيع كابلات الألياف الضوئية، وتدريب الكوادر البشرية على أحدث التقنيات الخاصة بها بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.