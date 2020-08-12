جني الأرباح ولقاح روسيا السبب وراء أكبر تراجع لأسعار الذهب في 7 سنوات

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا كبيرا مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء وصلت إلى أكثر من 5% مسجلة أكبر خسارة يومية لها خلال آخر 7 أعوام، وذلك بعد أن بلغت مستويات تاريخية خلال الفترة الماضية بتخطي سعر الأوقية مستوى أكثر من 2000 دولار.

ووفقا لوكالة بلومبرج، تراجع الذهب في المعاملات الفورية أمس بنسبة 5.7% إلى 1912 دولار للأوقية، في نهاية جلسة التداول، مرتدا بشكل حاد من مستوى 2027 دولارا نهاية تعاملات أمس الأول الاثنين، ليشهد أسوأ يوم له منذ يونيو 2013.

وأدى تراجع الأسعار العالمية إلى هبوط كبير لأسعار المعدن الثمين في مصر خلال تعاملات أمس واليوم بقيمة مجتمعة وصلت إلى 48 جنيها للجرام عيار 21.

وعملت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم على تعويض جزء من خسائرها، حيث ارتفع سعر الأوقية نحو 26 دولارا بنسبة 1.35%، ليصل إلى 1937.77 دولار في الثالثة و50 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة.

ما الذي دفع أسعار الذهب للتراجع؟

قال تجار ومحللون، لمصراوي، إن التراجع الكبير في أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات أمس يعود إلى عدة أسباب أولها جني الأرباح بعد عمليات الشراء الكثيرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إعلان روسيا عن أول لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة "آي ماركتس" للاستشارات المالية في مصر، إن هبوط الذهب بالبورصات العالمية أمس يرجع إلى عدة أسباب أولها عملية جني الأرباح للمستثمرين من خلال بيع كميات كبيرة من الذهب والتي تم شرائها خلال الفترة الماضية.

وأرجع نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار الذهب أمس إلى بيع كميات كبيرة من المعدن الثمين بالبورصات العالمية، بحسب ما قال لمصراوي.

وأشار أحمد معطي إلى أن عمليات شراء الذهب بالبورصات العالمية بدأت منذ السادس من يونيو الماضي وحتى الخامس من أغسطس الجاري من المستثمرين بشكل متواصل، كملاذ آمن لهم.

ووفقا لقول معطي، ارتفع سعر الأوقية عالميا خلال هذه الفترة حوالي 395 دولارا، حيث زاد من 1680 دولارا في السادس من يونيو الماضي إلى 2075 دولارا، وذلك بسبب عمليات الشراء المتتالية من المستثمرين.

وأضاف أن عمليات شراء الذهب بشكل متواصل لفترة طويلة دون حدوث عمليات بيع خلال الفترة ساهم في تكثيف البيع عند جني الأرباح تزامنا مع الإعلان عن تسجيل اللقاح الروسي لفيروس كورونا، وهو ما أدى للتراجع الحاد في الأسعار أمس.

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وقال بوتين أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، "تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم، يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

توقع أحمد معطي أن يتراوح سعر أوقية الذهب خلال الفترة الماضية بين 1900 و2200 دولار.

وأرجع توقعه إلى أن أسعار الذهب ترتبط بالتوترات السياسية والأحداث العالمية، وهناك الكثير من التوترات الموجودة بخلاف الأحداث المرتبطة بكورونا والتي تسببت في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

وقال نادي نجيب، إنه يتوقع أن يستمر سعر الذهب في السوق المحلي عند مستوياته الحالية بالأسواق.

وبحسب سكرتير عام شعبة الذهب، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 860 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 18 نحو 737 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 983 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6880 جنيهًا.