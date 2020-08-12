مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.03%، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 10922 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.65%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.46%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 246.6 مليون جنيه، بينما سجلت مبيعات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 235.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 11.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.17% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 10919.