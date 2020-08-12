هبوط جديد بأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث هبط الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 869 جنيها مقابل 870 جنيهًا بنهاية تعاملات أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 745 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 993 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6952 جنيهًا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تراجع سعر الأوقية بنحو 19.18 دولار بنسبة 1.04% مقارنة بنهاية تعاملات أمس؛ ليصل إلى 1931.7 دولار في الثانية عشرة ودقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، بحسب وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في مصر هبطت بشكل كبير خلال تعاملات أمس الثلاثاء حيث فقد الجرام 38 جنيهًا من قيمته دفعة واحدة.