أرباح سوديك تتراجع بنحو 80% في النصف الأول من 2020

كتبت- شيماء حفظي:

هوت أرباح شركة السادس من أكتوبر (سوديك)، خلال النصف الأول من العام الجاري، بضغط من انخفاض المبيعات وتأخر التسليمات.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء، تراجع أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام بنحو 80% لتسجل 68 مليون جنيه مقابل 336 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات سوديك خلال النصف الأول من العام إلى 1.07 مليار جنيه مقابل 2.02 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

وأرجعت الشركة، انخفاض الإيرادات إلى انخفاض عمليات التسليم التي كانت مدعومة بشكل أساسي بمشروعي شرق القاهرة ايستاون ريزيدانسيز وفيليت والتي بلغت مساهمتهما 49% و19% من القيمة الإجمالية لعمليات التسليم على التوالي.

وبحسب بيان الشركة، تراجعت إيرادات الربع الثاني من العام إلى 645 مليون جنيه مقابل 1.08 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بسبب تأجيل عمليات التسليم إلى النصف الثاني من العام.

وقالت الشركة إن أغلبية الوحدات المخطط تسليمها في 2020 في مشروعات من المقرر أن تكون جاهزة في النصف الثاني من العام، بالإضافة إلى أن إجراءات الحظر المرتبطة بفيروس كورونا في عدم إقبال العملاء على إجراء زيارات استلام وحداتهم.

وحققت الشركة صافي ربح خلال الربع الثاني بنحو 40 مليون جنيه، وفقا للبيان.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".