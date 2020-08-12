أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

انخفاض الإيرادات يهبط بتراجع أرباح مستشفى النزهة 24.8% في 6 أشهر

11:13 ص الأربعاء 12 أغسطس 2020
انخفاض الإيرادات يهبط بتراجع أرباح مستشفى النزهة 24.8% في 6 أشهر

مستشفى النزهة

كتبت – شيماء حفظي:

انخفضت أرباح شركة مستشفى النزهة الدولي، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 24.8% مع تراجع الإيرادات.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة، المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء، تراجع صافي الربح في النصف الأول من العام الجاري إلى 20.9 مليون جنيه مقابل 27.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية تراجع الإيرادات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 87.3 مليون جنيه مقابل 101.2 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الربع الثاني من العام، تراجعت أرباح الشركة لتسجل 6.4 مليون جنيه مقابل 14.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الثلاثة شهور (أبريل – يونيو) لتسجل 33.6 مليون جنيه مقابل 50.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتقدم مستشفى النزهة خدمات صحية في التخصصات الطبية (أمراض الباطنة والجراحة، وأمراض النساء والولادة، والأمراض النفسية والعصبية، والعلاج الطبيعي، وأنف وأذن وحنجرة، ووحدة كلى صناعية والعناية المركزة والأشعة والأبحاث وبنك الدم).

مستشفى النزهة أرباح شركة مستشفى النزهة الدولي

الخبر التالى:

وزيرا قطاع الأعمال والإسكان يبحثان تنمية بعض الأراضي غير المستغلة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95834

    عدد المصابين

  • 54888

    عدد المتعافين

  • 5059

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20424156

    عدد المصابين

  • 13312349

    عدد المتعافين

  • 742443

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان