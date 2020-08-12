انخفاض الإيرادات يهبط بأرباح مستشفى النزهة 24.8% في 6 أشهر

كتبت – شيماء حفظي:

انخفضت أرباح شركة مستشفى النزهة الدولي، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 24.8% مع تراجع الإيرادات.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة، المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء، تراجع صافي الربح في النصف الأول من العام الجاري إلى 20.9 مليون جنيه مقابل 27.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية تراجع الإيرادات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 87.3 مليون جنيه مقابل 101.2 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الربع الثاني من العام، تراجعت أرباح الشركة لتسجل 6.4 مليون جنيه مقابل 14.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الثلاثة شهور (أبريل – يونيو) لتسجل 33.6 مليون جنيه مقابل 50.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتقدم مستشفى النزهة خدمات صحية في التخصصات الطبية (أمراض الباطنة والجراحة، وأمراض النساء والولادة، والأمراض النفسية والعصبية، والعلاج الطبيعي، وأنف وأذن وحنجرة، ووحدة كلى صناعية والعناية المركزة والأشعة والأبحاث وبنك الدم).