البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.3%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 10952 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.03%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.99%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.17% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 10919.