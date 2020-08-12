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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:36 ص الأربعاء 12 أغسطس 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.3%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 10952 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.03%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.99%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.17% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 10919.

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