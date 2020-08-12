البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
10:36 ص الأربعاء 12 أغسطس 2020
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.3%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 10952 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.03%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.99%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.17% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 10919.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
95834
عدد المصابين
-
54888
عدد المتعافين
-
5059
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
20424156
عدد المصابين
-
13312349
عدد المتعافين
-
742443
عدد الوفيات
إعلان