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أسعار الذهب تواصل الهبوط الكبير.. والجرام يخسر 38 جنيهًا بتعاملات اليوم

04:37 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
أسعار الذهب تواصل الهبوط الكبير.. والجرام يخسر 38 جنيهًا بتعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي، خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، حيث هبط الجرام 14 جنيهًا دفعة واحدة من قيمته، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

وكانت أسعار الذهب تراجعت حتى منتصف تعاملات اليوم بنحو 24 جنيهًا للجرام؛ ليصل إجمالي الانخفاض حتى مساء اليوم إلى نحو 38 جنيهًا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 870 جنيهًا مقابل 884 جنيهًا في منتصف التعاملات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 746 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 994 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6960 جنيهًا.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجع سعر الأوقية بنحو 79.85 دولار بنسبة 3.94% مقارنة بنهاية تعاملات أمس؛ ليصل إلى 1950.49 دولار في 4:25 عصرا بتوقيت القاهرة، بحسب وكالة بلومبرج.

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