في جولة لمصراوي.. لماذا لم تحرك مبادرة "مايغلاش عليك" المبيعات بالمحلات؟

كتبت- شيرين صلاح:

انتشرت لافتات مبادرة "مايغلاش عليك" أمام عدد من المحال التجارية بينما غاب الزبائن بفعل عدم وضوح آليات تطبيقها؛ بحسب ما وصفه مسؤولو مبيعات في جولة لمصراوي.

يقول مسؤولو المبيعات بمحال تجارية مشاركة بالمبادرة إنها لم تحرك مبيعات المحلات إلى الآن، نظرا لأنهم لم يتلقوا تعليمات بتفعيل المبادرة على السلع، بالإضافة إلى وجود بعض النقاط التي تحتاج للتوضيح حول نسب الخصومات للمواطنين.

وأطلقت الحكومة في الأسبوع الأخير من يوليو الماضي، مبادرة "ما يغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، وخصصت موقعًا إلكترونيًا، يحتوي على السلع المشاركة في المبادرة، ونسب الخصم عليها والأسعار قبل وبعد الخصم والشركات البائعة ومواصفات السلع.

وتضم المبادرة سلعًا متنوعة مثل الأجهزة الكهربائية والتي تتضمن التكييفات، والتليفزيونات، و الثلاجات والديب فريزر، والغسالات، والسخانات، وقطاع الإلكترونيات، والأدوات الصحية، إضافة إلى قطاع الماكينات والمعدات والذي يحتوي حتى الآن على أنواع مختلفة من المواتير.

ويشارك في المبادرة العديد من المحلات مثل عمر أفندي، وبي تك، وتوشيبا العربي، وكازيون، وأخرى.

وفي جولة لمصراوي، على بعض المحلات المشاركة بالمبادرة، قال حمدي حسين، مسؤول المبيعات بفرع عمر أفندي بمنطقة وسط البلد، إن الكثير من المواطنين منذ الإعلان عن إنطلاق المبادرة اتصلوا بفروع عمر أفندي لمعرفة السلع ونسب الخصومات عليها.

وأضاف حسين، أنه على الرغم من اهتمام المواطنين لكن مبيعات المحلات لم تتحرك إلى الآن، لأنه خلال الفترة الماضية كان يتم تعريف المواطنين بأماكن المحلات التي شاركت بالمبادرة، بالإضافة إلى شرح الآليات لهم.

وتابع حسين، أن العديد من المواطنين حتى الآن لديهم بعض المعلومات المغلوطة أو المنقوصة عن نسب الخصومات، لذلك عند الاتصال بالفروع يوضح خدمة العملاء الآليات للمواطنين لفهم طريقة الشراء ونسب الخصومات.

وذكر حسين، أن اتحاد الغرف التجارية قرر الاجتماع بالتجار المشاركين بالمبادرة لتوضيح جميع النقاط لهم حول تفعيل المباراة.

ووفقا لقول مدير المبيعات بعمر أفندي، فإن "كتير من المواطنين وخاصة من يحمل بطاقات تموينية لديه بعض المعلومات المغلوطة عن نسب التخفيضات التي تمنحها لهم البطاقة بخلاف نسب التخفيض بالمبادرة على السلعة لذا يقوم العاملين بالفروع توضيح لهم نسب التخفيضات وطريقة الشراء".

وتمنح المبادرة خصمًا على العديد من السلع بنسب تصل إلى 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.

وهو الأمر نفسه الذي قاله أحمد الهلالي مدير المبيعات بفرع توشيبا العربي بمنطقة وسط البلد، إن المبادرة لم تفعل بعد بالمحلات لذا لم تتحرك المبيعات إلى الآن.

وأضاف الهلالي، أن المحلات منتظرة تعليمات واضحة من وزارة المالية بشأن كيفية التعامل وطريقة الدفع عند شراء سلعة ما، مع المواطنين سواء حامل بطاقة تموينية أو بطاقة ائتمان.

وقالت سلوى محمد، مدير المبيعات بفرع بي تك بمنطقة وسط البلد، إن فروع بي تك تنتظر أيضا تعليمات بتفعيل المبادرة للمواطنين.

وأضافت سلوى، أن الكثير من الاستفسارات تأتي حول نسب الخصومات على الأجهزة الكهربائية وبالأخص الثلاجات والشاشات التلفزيونية والتكييفات.

وتوقع مسؤولوا المبيعات، أن المبادرة ستحرك المبيعات بالمحلات خلال مدتها المقررة وهي 3 أشهر نظرا لكثرة الاتصالات من قبل المواطنين والتي جاءت للسؤال عن المبادرة ونسب الخصومات بكل سلعة.

وبحسب ما ذكره محمد معيط وزير المالية، تستهدف المبادرة توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدتها التي تبلغ 3 أشهر، بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة ستسهم أيضا في تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.

بعد 15 يومًا على إطلاقها.. هل حركت مبادرة "ما يغلاش عليك" المبيعات؟

مساعد وزير المالية يكشف لمصراوي عن اسم مبادرة تحفيز الاستهلاك

بتخفيض يصل لـ 70%.. 400 شركة ملابس تطلب المشاركة في مبادرة تحفيز الاستهلاك

"منحة لا ترد".. كيف تستفيد من مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك؟

"مايغلاش عليك".. ماذا قال صناع وتجار عن مبادرة تحفيز الاستهلاك؟

تخفيضات تصل لـ 9 آلاف جنيه.. ننشر قائمة منتجات مبادرة "مايغلاش عليك"

خصومات تصل لـ 16%.. أسعار الثلاجات بمبادرة "مايغلاش عليك"

تبدأ من 164 جنيهًا.. تعرف على أسعار هواتف المحمول في "مايغلاش عليك"

بعد الخصم.. أسعار السخانات الكهربائية بمبادرة "مايغلاش عليك

تفاصيل تمويل شراء السلع بالتقسيط بمبادرة "مايغلاش عليك" بالبنوك والشركات

بخصومات 20%.. اليوم انطلاق مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك

بالأنواع والخصومات.. أسعار شاشات التليفزيون بمبادرة "مايغلاش عليك"

ننشر قائمة المحلات المشاركة في مبادرة "مايغلاش عليك" على مستوى الجمهورية

تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك.. 200 جنيه دعمًا للفرد في بطاقات التموين.. وخصومات لجميع المصريين

بخصم يصل إلى 6%.. أسعار البوتاجازات بمبادرة "مايغلاش عليك"

تخفيضات تصل لـ 1532 جنيهًا.. أسعار التكييفات في مبادرة "مايغلاش عليك"

خصومات بالجملة.. انطلاق الموقع الإلكتروني لمبادرة "مايغلاش عليك"

الخصومات والسلع.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة "مايغلاش عليك" (فيديو)