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مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:52 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17%، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 10919 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.48%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.32%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 64 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 38.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 25.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض لأول مرة في آخر 6 جلسات بنسبة 0.22% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 10938 نقطة.

البورصة مبيعات أجنبية المؤشر الرئيسي للبورصة

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