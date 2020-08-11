"الجارحي" ترفع سعر طن الحديد 100 جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركة حديد الجارحي أعلنت عن زيادة 100 جنيه في سعر طن الحديد اعتبارا من الأسبوع الجاري.

وبحسب الزيني، ارتفع سعر طن الحديد بشركة الجارحي إلى 9500 جنيه مقابل 9400 بنهاية شهر يوليو الماضي، تسليم أرض المصنع.

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء، أن متوسط سعر طن الحديد بشكل عام يتراوح بين 9300 و9750 جنيه تسليم أرض المصنع، كما يتراوح متوسط السعر للمستهلك بين 9500 و9850 جنيها خلال أغسطس.

وكانت شركة حديد عز رفعت أسعار الحديد بنحو 570 جنيها للطن الواحد، ليصل السعر إلى 9180 جنيها.

وقالت "حديد عز" إن أسعارها الجديدة قطعية أي بدون حوافز للتجار.

وذكرت الشركة أن هذه الزيادة التي تأتي بعد خمسة أشهر من الانخفاضات المتتالية، جاءت بسبب الارتفاع في أسعار الخامات من خام حديد وخردة وبيليت بعد أن بدأت الأسواق العالمية- وخاصة الصين- في التعافي من ڨيروس كورونا واستئناف الأنشطة الاقتصادية مما أدى إلى زيادة الطلب.

وكانت أسعار البيليت قفزت في الفترة الأخيرة 45 دولارا لتصل إلى 390 دولار للطن "فوب"، كما ارتفعت أسعار طن الخردة 25 دولارا لتصل إلى 240 دولارا "فوب" منذ منتصف مايو، وكذلك خام الحديد الذي ارتفع 25 دولارا ليصل إلى 110 دولارات "سيف" من الصين.

حديد عز ترفع أسعارها 570 جنيها لشهر أغسطس



